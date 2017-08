All Walls Must Fall, de game van een aantal ex-werknemers van de studio Yager, dat we kennen van onder meer Spec Ops: The Line, is sinds vandaag te vinden op Steam Early Access. Eerder had het al een succesvolle campagne op Kickstarter achter de rug. In All Walls Must Fall kruip je in de huid van een aantal geheime agenten die over de mogelijkheid beschikken om door de tijd te reizen. Hun doel is om een nucleaire holocaust te verhinderen door de geschiedenis te veranderen. Het volledige verhaal speelt zich af tijdens één nacht in het Berlijn van 2089.