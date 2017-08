Net als in Life is Strange, zal in de prequel Life is Strange: Before the Storm muziek een belangrijke rol spelen. Een groot deel van die muziek zal gebracht worden door de Britse indie-folk band Daughter. De soundtrack van de game zal uitgebracht worden op 1 september en zal naast alle liedjes uit de game ook nog een aantal aanvullende tracks krijgen, waaronder twee oudere nummers van Daughter. Het eerste nummer van die soundtrack kan je alvast hieronder beluisteren.

“Life is Strange is een game die veel emoties losmaakt bij mensen. Naast de geweldige storytelling en personages, speelt de muziek daarbij een grote rol,” zegt Jon Brooke, Vice President van Brand Marketing, Square Enix London Studios. “We vonden het erg belangrijk om een geweldige samenwerking te vinden voor originele muziek, naast onze gelicenseerde tracks, om de rauwe emotie van onze game te vangen, en Daughter voldoet aan alle eisen. Toen we de tracks voor de game hadden gehoord, wilden we echt dat de muziek als opzichzelfstaand album werd uitgebracht, zodat onze fans er keer op keer van kunnen genieten. We zijn heel dankbaar en enthousiast over de aanstaande albumrelease van Life is Strange door Daughter, we hopen dat iedereen net zo veel van de muziek zal genieten als wij.”