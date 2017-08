Kalypso Media heeft een teaser de wereld ingestuurd voor een vooralsnog onbekende game die in 2018 verschijnt voor pc, PS4 en Xbox One. In aanloop naar E3 deed Kalypso al iets gelijkaardigs. Toen werd ook een teaser voor een onbekende game online gegooid, waarna tijdens E3 Tropico 6 werd aangekondigd. Mogelijk zal de nieuwe game nu tijdens Gamescom onthuld worden.

Dat er wordt samengewerkt met Games Farm, is mogelijk een grote aanwijzing voor wat we mogen verwachten. In de beschrijving van de teaser wordt namelijk Carissa Cantrecht vermeld. Dat is een personage van Shadows: Heretic Kingdoms. Games Farm liet in 2015 weten dat het de rechten op die titel had verkregen, dus mogelijk treedt Kalypso nu op als uitgever voor een nieuwe game in de RPG-reeks.