De kleurrijke action-platformer Pankapu, die nu al (deels) beschikbaar is via Steam, komt op 20 september naar PS4 en Xbox One. Ook een Switch-versoe zit er nog aan te komen. Voor de gelegenheid werd een nieuwe trailer de wereld ingestuurd, al laat die niet meteen gameplay zien, dus daarom hebben we nog een tweede video bijgevoegd ook.