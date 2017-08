De Atlas Rises update voor No Man's Sky staat op het punt uitgerold te worden. Inmiddels is al een trailer verschenen, terwijl ook de patch notes al beschikbaar zijn. Die onthullen een hoop nieuwigheden, zoals de portals voor fast travel à la Stargate, nieuwe terrain editing tools en de mogelijkheid om voortaan erg laag bij de grond te vliegen. Daarnaast is er ook sprake van "joint exploration". Dit is een soort multiplayer light, waarbij je samen met andere spelers planeten zal kunnen verkennen. Andere spelers verschijnen dan als een soort spirit orbs op je scherm. Tot 16 spelers zouden zo samen op avontuur kunnen gaan. Waarschijnlijk niet het soort multiplayer waar spelers op hadden gehoopt, maar misschien is het beter dan niets.