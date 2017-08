PlayerUnknown's Battlegrounds zit nog in Early Access. Bijgevolg is het geen verrassing dat er nog heel wat bugs en glitches in de game zitten. De bedoeling van Early Access is dan ook voor een deel om die te kunnen opsporen en verhelpen. Daarom ook wordt er wat verontwaardigd gereageerd op het bannen van Destiny, een populaire streamer, nadat hij te maken kreeg met een glitch waardoor alle gebouwen in de game verdwenen. Daardoor kon hij andere spelers in de gebouwen zien, en hen doodrijden zonder dat ze een schijn van kans maakten tegen hem.

Op zich is het misbruiken van een glitch natuurlijk verwerpelijk en PlayerUnknown's Battlegrounds laat het ook niet toe. Wie betrapt wordt, krijgt een ban, dus ook Destiny. Waar de community echter verontwaardigd om is, is het feit dat de streamer de glitch zelf niet bewust heeft gecreëerd. Het gebeurde gewoon en dus besloot de streamer gewoon te bekijken wat er precies aan de hand was. Glitches op een dergelijke manier openbaar maken en aan de kaak stellen is volgens sommigen nu eenmaal de bedoeling van Early Access, want alleen zo kan men de game verbeteren. De vrees is ook dat door een dergelijk precedent sommige spelers glitches niet langer openbaar zullen durven maken wanneer ze ze ontdekken, uit vrees gebanned te worden.