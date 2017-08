Frozenbyte, de makers van Trine, hebben een video online gegooid waarin verschillende speelbare personages van Nine Parchments, hun nieuwe game, getoond worden. Nine Parchments is een blast-em-up game vol magie die later dit jaar verschijnt voor pc, PS4, Xbox One en Nintendo Switch. Tijdens Gamescom binnenkort zal de Switch-versie voor het eerst getoond worden. Bezoekers kunnen er dan ook meteen al mee aan de slag via een demo.