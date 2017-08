In oktober kunnen we eindelijk aan de slag met Gran Turismo Sport en in aanloop naar de release krijgen we waarschijnlijk meer en meer beeldmateriaal van de game voorgeschoteld. Deze week zijn alvast drie nieuwe, korte trailers online gegooid. Daarin nemen enkele Nissan Pro racers het woord, kwestie van ons ervan te overtuigen dat ook zij de game helemaal zien zitten. De trailers hebben het over virtual reality, matchmaking en meer.