Begin dit jaar kregen we Yakuza 0 voorgeschoteld en eind deze maand verschijnt bij ons Yakuza Kiwami, een remake van de eerste game. Op de nieuwste game in de reeks, Yakuza 6: The Song of Life, is het nog wachten tot 20 maart 2018. Sega heeft aangekondigd dat de game dan bij ons verschijnt voor PS4. Ook werd een nieuwe trailer vrijgegeven en werd een After Hours Premium Edition onthuld.