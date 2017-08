Recent begon Bandai Namco met het teasen van Project1514. Inmiddels is duidelijk dat het om een nieuwe Sword Art Online game gaat. Bandai Namco gooide er vandaag een trailer van online, maar inmiddels is die weer verwijderd. De info is echter al naar buiten gekomen.

Project1514 is Sword Art Online: Fatal Bullet. De game verschijnt begin 2018 voor pc, PS4 en Xbox One. Het is een third-person shooter RPG en de eerste game in de reeks die zich afspeelt in de fictionele Gun Gale Online virtual reality MMORPG, die te zien is in de eerste twee seizoenen van de Sword Art Online tv anime.