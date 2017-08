Bandai Namco heeft Tekken aangekondigd voor iOS en Android. Veel informatie over de mobiele versie is er nog niet, maar er is wel al een trailer en de aankondiging dat de game "soon" zal verschijnen voor smartphones en tablets. In sommige landen lijkt er ook al een beperkte soft launch te hebben plaatsgevonden, terwijl we ons ook al kunnen pre-registreren voor extraatjes.