En Rock Band 3 speler is geslaagd in wat onmogelijk werd geacht. Hij wist namelijk een 100% score, inclusief Full Combo, te halen op het nummer Operation Ground and Pound van DragonForce. Hij slaagde daar als eerste ter wereld in en dat terwijl het live werd uitgezonden op Twitch, iets wat mogelijk nog voor extra stress zorgde. Waarom het nummer zo moeilijk is, wordt duidelijk door gewoon naar de video te kijken.