Frontier Developments heeft Jurassic World Evolution aangekondigd voor pc, PS4 en Xbox One. De game verschijnt in de zomer van 2018, wat vermoedelijk niet toevallig is aangezien de nieuwste film, Jurassic World: Fallen Kingdom, in juni 2018 verschijnt.

Frontier Developments kennen we niet alleen van Elite: Dangerous, maar ook van Planet Coaster, Screamride, Zoo Tycoon, Thrillville en verschillende RollerCoaster Tycoon games. Aan dat lijst van park managements games wordt nu dus Jurassic World Evolution toegevoegd, want de game zal je toelaten om je eigen Jurassic Park te bouwen. Je moet instaan voor infrastructuur, attracties, veiligheid en meer. Je zal ook je eigen dinosoorten kunnen creƫren.