In een nieuwe trailer van Assassin's Creed Origins passeren, zoals we dat van de reeks gewend zijn, weer heel wat bekende historische figuren, al hangt aan die figuren soms ook een mythisch kantje. In dit geval zien we Julius Caesar en Cleopatra passeren. Of zij aan het einde van de game nog leven, zullen we pas te weten komen wanneer we er zelf mee aan de slag kunnen, eind oktober.