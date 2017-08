Op Life is Strange: Before the Storm is het nog wachten tot 31 augustus, maar nu al is de launch trailer voor de game vrijgegeven. Life is Strange: Before the Storm bestaat uit drie episodes, maar na deze drie episodes zal nog een extra episode vrijgegeven worden waarin je als Max Caulfield, de protagonist van de eerste game, speelt. Deze episode zal echter enkel beschikbaar zijn voor wie de Deluxe Edition van de game heeft.