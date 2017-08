Forgotten Anne, een game van het Square Enix Collective, laat nog eens wat van zich horen en zien. Er is namelijk een story trailer van de game vrijgegeven. Vorige jaar werd aangekondigd dat de game dit jaar zou verschijnen, maar of dat nog steeds het plan is, valt nog af te wachten. Een releasedatum is namelijk nog niet bekend.

Forgotten Anne betreft een verhaalgedreven, cinematisch 2D-avontuur dat zich afspeelt in de Forgotten Realm, waar alle zoek geraakte voorwerpen terechtkomen, inclusief Anne en Master Bonku. Het doel is om uit deze Forgotten Realm te ontsnappen.