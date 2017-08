Ontwikkelaar Storm in a Teacup heeft een horrorgame genaamd Close to the Sun onthuld. Die verschijnt volgend jaar ergens voor pc, al worden andere platformen ook nog overwogen. De game biedt een alternatieve geschiedenis waarin de uitvindingen van Nikola Tesla een grote impact hebben gehad op de wereld. De game speelt zich af op een schip dat ontworpen is door Tesla. Je kruipt in de huid van Rose, een journaliste die aan boord gaat, op zoek naar haar zus. Al snel blijkt er iets op het schip niet helemaal pluis te zijn.