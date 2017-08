Eerder gelekt en nu officieel bevestigd: BioMutant, een nieuwe game van THQ Nordic. In de game kan het hoofdpersonage van gedaante verwisselen om zo sterk te staan in verschillende situaties. In onderstaande CGI-trailer zien we de gedaante van een klein, harig ding dat een zwaard hanteert. De game zal real-time combat bieden met een mengeling van melee, abilities en guns. Personages kunnen verschillende mutaties aannemen, evenals bionische snufjes die verschillende extraatjes bieden. Ook aanpasbare sidekicks zijn van de partij, evenals verschillende voertuigen en een crafting systeem voor wapens en items.

BioMutant verschijnt in 2018 ergens voor pc, PS4 en Xbox One.