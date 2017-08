In de eerste plaats is Far Cry 5 natuurlijk een shooter waarin heel wat kogels in het rond zullen vliegen, maar schieten is niet het enige wat je kan doen in de game. Onderstaande walkthrough video maakt duidelijk dat je je met nog heel wat andere zaken kan bezighouden ook, zoals vissen of op je gemakje rondvliegen om wat van het landschap te genieten.