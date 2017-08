The Good Life, de nieuwe game van Hidetaka "Swery" Suehiro, de maker van Deadly Premonition en D4: Dark Dreams Don't Die, heeft een eerste trailer gekregen, nadat de game onlangs al werd aangekondigd. Het spel wordt omschreven als een "daily life RPG". De game gaat over een fotograaf uit New York genaamd Naomi, die een eigenaardig Engels dorp bezoekt waar iedereen 's nachts in een kat verandert. Ook zelf leert ze om te transformeren, zodat ze op plaatsen kan komen waar ze als mens niet zou geraken.

The Good Life is de eerste game van White Owls, de nieuwe studio van Swery. De nieuwe, mysterieuze game zou de geest van Deadly Premonition in zich dragen. Beide games hebben namelijk een dag- en nachtcyclus met personages die hun dagelijkse leven leiden in real-time. The Good Life speelt zich voorts ook af in Rainy Woods, dat aanvankelijk de werktitel was voor Deadly Premonition. Ondanks gelijkenissen zou The Good Life wel een geheel nieuwe stijl van gameplay bevatten, maar wat dat precies inhoudt, is niet bekend. Overigens is de interesse van Swery in mensachtige katten niet nieuw. In D4 zat al een personage, Amanda, dat zich nogal katachtig gedroeg.

Voor The Good Life wordt op 3 september een crowdfunding campagne gelanceerd via Fig.