Tijdens een panelgesprek op Gamescom heeft Square Enix geteased dat ook de Nintendo Switch mogelijk iets rond Final Fantasy XV zou ontvangen. Het zogenaamde Final Fantasy XV Universe is stevig aan het uitbreiden, onder meer met de aankondiging van een Pocket Edition van Final Fantasy XV. De kans dat Final Fantasy XV op zich integraal naar de Switch komt, lijkt klein, dus waarschijnlijk moeten we aan een of andere spin-off denken. Misschien gaat het zelfs om de eerder genoemde Pocket Edition, maar dat valt dus nog af te wachten.