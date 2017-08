Techland Publishing heeft God's Trigger aangekondigd. Die game heeft best wat weg van Hotline Miami. In het spel mag je samen met een vriend aan de slag in de rol van Angel en Demoness. Zij moeten samenwerken om de Four Horsemen op hun knieën te krijgen, vooraleer ze heel de aarde vernietigen. God's Trigger verschijnt volgend jaar voor pc, PS4 en Xbox One.