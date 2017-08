Sniper Ghost Warrior 3 krijgt binnenkort een nieuw pakketje DLC in de vorm van The Sabotage. Daarin wordt een stuk van het verhaal verteld dat zich afspeelt voor het grote verhaal in de game. Je duikt er dan ook niet geheel onverwacht in de huid van Robert North, de broer van de hoofdrolspeler uit de game en de man waar het volledige verhaal rond draait. The Sabotage verschijnt op 3 september en is onderdeel van de season pass.