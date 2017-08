Bastard's Wound, een uitbreiding voor Tyranny die tijdens E3 werd aangekondigd, heeft een releasedatum gekregen, zijnde 9 september. Ook werd een nieuwe trailer vrijgegeven. Uniek aan Tyranny, de RPG van Obsidian die in november vorig jaar verscheen, is het uitgangspunt van de game. Waar je in heel wat andere RPG's de strijd tussen goed en kwaad zelf voert, is die strijd in Tyranny reeds gestreden en het kwade heeft gewonnen.