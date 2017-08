Ontwikkelaar Iceberg Interactive heeft met Inmates een nieuwe game onthuld. Dat wordt een psychologische horrorgame met puzzelelementen, waarbij je moet uitzoeken waarom je in de gevangenis zit en wat er bovendien allemaal nog aan de hand is met de versleten gevangenis waar je zit opgesloten. Inmates moet een van de komende maanden al uitkomen op pc, tenzij die "coming soon" helemaal niet zo "soon" is natuurlijk..