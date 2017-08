Ontwikkelaars proberen al langer om manieren te vinden om spelers meer betrokken te krijgen bij een game en bij Champions of Shengha wordt dat wel heel letterlijk genomen. Bij de game krijg je immers een hartslagmeter. Bij de kaartgame is je hartslag vooral belangrijk wanneer je magie wil gebruiken. Enkel wanneer je er in slaagt om kalm te blijven, zal je magie kunnen gebruiken. Slaag je daar niet in, dan kom je mogelijk in de problemen. Misschien is Champions of Shengha wel een aanrader voor gamers die nogal eens durven ragequitten en dat al oefenend willen aanpakken.