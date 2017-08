Ubisoft heeft zowaar drie live-action trailers in elkaar gebokst voor Mario + Rabbids: Kingdome Battle. Dat is niet meteen een game waar je dat bij zou verwachten, maar langs de ander kant kan het niet anders dan geweldige resultaten hebben. In de drie filmpjes krijgen we te zien hoe konijnen best gevaarlijke beesten zijn, iets wat wij altijd al vermoed hebben. Die schattige snoetjes zijn gewoon een pose, al blijken ze soms ook gewoon lafaards te zijn.