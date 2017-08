Mistwalker heeft een nieuwe trailer vrijgegeven voor zowel Terra Battle 2 als Terra Wars, twee games die onlangs werden aangekondigd. Beide trailers focussen op de personages van de games. Terra Battle 2 is een vervolg op Terra Battle en verschijnt voor voor iOS, Android en pc. Terra Wars, waar nog maar weinig over bekend is, is een spin-off die bekende personages van de reeks in een nieuwe stijl, claymation, presenteert.