Ontwikkelaar The Secret Location heeft laten weten dat zijn VR-shooter Blasters of the Universe op 31 augustus verschijnt. De game zal speelbaar zijn op de Oculus Rift en HTC Vive en spelers zullen constant in beweging moeten blijven om een stroom aan kogels te ontwijken, terwijl ze zelf ook heel wat vernieling zaaien. Je zal ook zelf een aantal wapens kunnen combineren, waarbij er volgens de makers duizenden combinaties mogelijk zijn.