De Unreal Engine 4 maakt het relatief makkelijk om mooie beelden op het scherm te toveren, getuige daarvan een remake van Tomb Raider II (1997) die momenteel wordt ontwikkeld door enkele fans. Onderstaande video laat de ultra settings in alle glorie zien, maar je kan het allemaal ook zelf ervaren want er is een demo beschikbaar van de remake. Die brengt ons naar de eerste grot van het Great Wall level.