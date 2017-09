Via Kickstarter tracht Excalibur Games momenteel centjes op te halen voor de ontwikkeling van Flashing Lights, een nieuwe simulator game die je toelaat om als politie, brandweer of hulpverlener door het leven te gaan. Het concept is veelbelovend, ook al omdat multiplayer voorzien wordt, maar op basis van de eerste beelden is er toch nog veel werk aan de winkel. Jammer genoeg lijkt er momenteel niet veel interesse in de game te zijn, dus het is nog maar de vraag of er voldoende centjes opgehaald worden voor het spel. Wie weet echter ziet een of andere uitgever wel iets in Flashing Lights, zodat de game alsnog gemaakt kan worden.