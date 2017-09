Via Reddit dook afgelopen week een filmpje uit 2014 op dat we jullie niet willen onthouden. In een tijd waarin we met microtransacties om de oren geslagen worden is de video namelijk nog brandend actueel. In het filmpje zien we hoe een opa aan het zeuren is omdat hij van zijn vrouw geen 20 dollar mag uitgeven aan nieuwe personages voor een Facebook-game die hij speelt. Niet alleen is de video grappig genoeg om een glimlach op ons gezicht te toveren, we leren er nog wat van ook. Op gamen staat bijvoorbeeld geen leeftijd. Op zeuren ook niet. En vrouwen zijn nog steeds de baas in huis. Alle gekheid op een stokje echter: wij zouden het hem wel gunnen.