Wie de virtuele boer wil uithangen kijkt daarvoor vaak naar Farming Simulator, maar ook Real Farm is een game die je als fan in de gaten kan houden. De game verschijnt, zo is nu aangekondigd, op 20 oktober voor pc, PS4 en Xbox One. Een versie voor PS4 Pro, Xbox One X en Nintendo Switch zou niet veel later volgen, maar een concrete datum daarvoor is nog niet bekend. Voorts werd ook een nieuwe trailer vrijgegeven.