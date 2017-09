THQ Nordic heeft een nieuwe trailer vrijgegeven van ELEX, hun nieuwe open-world action-RPG. In de video wordt gefocust op de Cleric Faction. Deze volgers van Calaan leven in Ignadon, een gebied dat sterk beïnvloed is door de impact van een meteoor, en waarvan gedacht werd dat het onbewoonbaar was. ELEX verschijnt op 17 oktober voor pc, PS4 en Xbox One.