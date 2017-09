Tijdens de E3-beurs van dit jaar werd een Kirby game aangekondigd voor de Nintendo Switch. Nu is daar ook een naam voor onthuld, zijnde Kirby: Star Allies. In de game kan Kirby hartjes gooien naar vijanden, zodat ze vrienden worden en samen met jou op avontuur gaan. Afhankelijk van de vijanden die je tot vriend maakt, kan je bepaalde krachten gebruiken. Tot drie vrienden kan je zo met je meenemen, en die kunnen allemaal bestuurd worden door andere spelers. Speel je in je eentje, dan worden deze personages bestuurd door de AI. Kirby: Star Allies verschijnt in de lente van 2018.