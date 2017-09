Tijdens de Nintendo Direct van afgelopen nacht kwam ook Project Octopath Traveler aan bod. De nieuwe RPG van Square Enix en de producers van Bravely Default en Bravely Second heeft nog geen definitieve naam en ook een releasedatum is nog niet bekend, maar inmiddels is wel al een demo van het spel beschikbaar via de eShop. De visueel interessant ogende RPG laat je aan het begin van de game kiezen uit 8 verschillende personages. Elk personage heeft zijn eigenheid, niet alleen wat mogelijkheden qua combat betreft, maar ook wat interacties en verhaallijnen betreft.