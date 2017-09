Vandaag wordt Dishonored: Death of the Outsider gelanceerd voor pc, PS4 en Xbox One en dus is ook een launch trailer de wereld ingestuurd. Dishonored: Death of the Outsider betreft een kleinere standalone Dishonored game die ons terugbrengt naar het Empire of the Isles, waar we voor het eerst in de huid kunnen kruipen van Billie Lurk, een geliefd personage van fans dat een missie heeft om een bovennatuurlijk, godachtig wezen te vernietigen. De game sluit het verhaal van Dishonored en Dishonored 2 af.