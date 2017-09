Er is een nieuwe versie vrijgegeven van Senran Kagura Burst Re:Newal. Dat is een PS4-versie van Senran Kagura Burst, dat aanvankelijk voor de Nintendo 3DS verscheen. De PS4-versie is een 3D brawler geworden, waar de 3DS-versie nog een sidescroller was. In Japan verschijnt de nieuwe versie op 22 februari 2018. Voor het Westen moet een release nog bevestigd worden.