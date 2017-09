De mobile game Hitman Sniper heeft recent een Just Cause 3 update gekregen. Het crossover event is interessant, niet alleen voor spelers maar ook omdat het aantoont dat Square Enix nog de rechten heeft op de mobile Hitman games, of toch een deel ervan. Toen IO Interactive werd afgedankt door Square Enix en op zichzelf verder zou gaan, kreeg het van Square Enix wel de rechten op Hitman mee, maar het lijkt dus niet onvoorwaardelijk om alle rechten op alle Hitman games te gaan.