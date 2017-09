Onlangs al werd een teaser voor een live-action trailer van Middle-Earth: Shadow of War online gegooid en nu is de volledige versie daarvan gelanceerd. Het gaat om een interactieve live-action trailer die kijkers zelfs keuzes laat maken, hetgeen spelers ook in de game zelf zullen moeten doen. Ze zullen moeten kiezen of ze bepaalde orcs redden dan wel laten stikken, iets wat die orcs vervolgens niet zullen vergeten. Op die manier kan de game voor elke speler heel anders verlopen.