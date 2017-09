Lucid Games heeft zijn nieuwste game, Switchblade, onthuld. In de game nemen twee teams van 5 spelers het tegen elkaar op met hun speciale voertuigen, die in verschillende vormen komen om zo verschillende rollen te vervullen. Uniek aan de game is dat je voor de start van een match twee voertuigen kan selecteren, waartussen je dan tijdens het spelen on the go kan wisselen. Via de officiële website kan je je inschrijven voor een bèta.