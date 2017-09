Onlangs werd aangekondigd dat Gungrave, dat oorspronkelijk in 2002 verscheen, opnieuw zou worden uitgebracht in een VR-jasje en nu is een eerste trailer van die VR-versie vrijgegeven. Gungrave VR verschijnt dit jaar nog voor PlayStation VR, zij het voorlopig enkel in Japan. Later volgt nog een release voor HTC Vive en Oculus Rift. Hoe het precies zit met een Westerse release valt nog af te wachten.