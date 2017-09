The Evil Dead is al een tijdje van het gametoneel verdwenen, maar duikt daar nu weer op via een gratis update voor Phantom Halls, een game die momenteel met 50% korting te krijgen is via Steam. Phantom Halls laat je als speler meerdere personages tegelijk besturen en wordt omschreven als real-time Worms met de procedureel gegenereerde chaos van Spelunky. De gratis Evil Dead 2 update introduceert Ash Williams als personage met zijn eigen quests, die onder meer de bekende boshut uit de films met zich meebrengt, evenals bekende vijanden.