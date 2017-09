Onlangs werd aangekondigd dat Spintires naar PS4 en Xbox One zou komen in de vorm van Spintires: MudRunner en nu is aangekondigd dat de game concreet op 31 oktober wordt gelanceerd. Het spel zal dan trouwens ook voor pc verschijnen.

Spintires: MudRunner is de ultieme versie van Spintires, waarin je zware voertuigen doorheen nog zwaarder terrein tracht te loodsen. De nieuwe versie heeft verbeterde graphics, een grote sandbox omgeving, een nieuwe Challenge Mode, 13 nieuwe voertuigen en meer.

Wie Spintires reeds heeft op pc, kan MudRunner als aparte update aanschaffen voor de helft van de prijs.