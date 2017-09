Left Alive, een nieuwe game van Square Enix die eerder deze week aangekondigd werd, heeft een eerste gameplay trailer gekregen. Daarin is duidelijk de invloed van Metal Gear en mech games te zien, wat niet abnormaal is gezien de bekende namen die de game achter zich heeft.

Shinji Hashimoto, een grote producer van Square Enix, is producer van dienst. Yoji Shinkawa, bekend als artist voor Metal Gear en Zone of the Enders, is character designer. Hij werkt samen met mech designer Takayuki Yanase, die eerder werkte aan Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00 en Xenoblade Chronicles X. Toshifumi Nabeshima, die we kennen van de Armored Core-serie, is director van dienst.