Team17 heeft aangekondigd dat het in 2017 de game Mugsters naar "pc en consoles" brengt. Team17 merkte de game op toen Riku Tamminen, de enige ontwikkelaar van het spel, er enkele knappe gifs van postte op Twitter. De game schotelt je verschillende physics-based levels voor en het doel is simpel: de buitenaardse dreiging overleven en ontsnappen. Daarvoor zal je puzzels moeten oplossen in de omgeving en gebruik moeten maken van allerlei voertuigen. De sanbox levels kan je in je eentje verkennen, maar ook co-op voor twee spelers wordt voorzien.