Doorgaans zien we vooral in GTA-games allerlei zaken van andere games opduiken via mods, maar omgekeerd gebeurt het ook wel eens dat elementen van GTA naar een andere game worden overgeheveld. Zo heeft iemand Carl Johnson (CJ) van GTA: San Andreas in The Legend of Zelda: Breath of the Wild gedropt.

De skin in kwestie is het werk van modder WilianZilv en is bedoeld voor de fan-made pc-versie van Breath of the Wild, die gebruik maakt van de Wii U emulator CEMU. Zodoende kunnen modders nieuwe skins, wapens en meer aan de game toevoegen. Het blijft dus niet bij CJ alleen. In onderstaande video merk je bijvoorbeeld ook al een PC Master Race schild op.