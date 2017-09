Steamforged Games, dat eerder al met een Dark Souls bordspel uiterst succesvol naar Kickstarter trok, liet afgelopen zomer weten dat het ook met een Resident Evil 2 bordspel op de proppen zou komen. Daarvoor is nu ook een Kickstarter campagne gelanceerd en met nog 27 dagen te gaan is nu al het vooropgestelde doel gehaald. Men was namelijk op zoek naar 150.000 pond, maar inmiddels staat de teller al op meer dan 270.000 pond.

Het Resident Evil 2 bordspel is een co-op ervaring die 1 tot 4 spelers in de rol laat kruipen van bekende Resident Evil personages terwijl ze trachten uit Raccoon City te ontsnappen. Spelers hebben beperkte munitie, wat het overleven van aanvallen door zombies niet makkelijk maakt.