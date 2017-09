Films, series en tv-programma's worden al volop naar allerlei beeldschermen gestreamed via diensten als Netflix, maar voor games is dat concept nog niet echt ingeburgerd, onder meer omdat het op technisch gebied iets ingewikkelder is en het aanbod vaak te wensen over laat. Toch blijft ook daar de technologie positief evolueren en dus zien we meer en meer game streaming diensten opduiken. Een nieuwe speler op dat vlak is het Belgische Pixelstellar, dat later dit jaar een bèta wil lanceren.

Pixelsteller heeft momenteel al een alpha lopen, waarbij gebruikers 1 euro betalen per uur dat ze spelen. Daarvoor beschikken ze dan over de kracht van een pc met deze specificaties:

4 CPU Intel® Xeon® Processor E5-2690 v3 @ 2.60GHz

32GB RAM

200GB SSD storage

Maxwell architecture

2048 CUDA cores, 160.4 GB/s, 4GB memory

Windows® only

Op deze pc wordt een game gedraaid die je zelf in je bezit hebt (Steam, Origin, ...) en die je aan je account en pc van Pixelstellar gekoppeld hebt, waarvan de pixels dan via het internet naar jouw beeldscherm gestuurd worden. Daardoor kan je in principe ultra grafische settings op een low-end laptop tevoorschijn toveren, op voorwaarde dat je internet geen spelbreker is natuurlijk. Gelukkig kan je eerst je internet testen om te zien of je wel in aanmerking komt voor goede kwaliteit. Voor alle duidelijkheid: je betaalt dus 1 euro per uur dat je gebruik maakt van de cloud pc van Pixelsteller. Voor die prijs is er geen aanbod qua games vanuit Pixelstellar zelf. De games moet je nog steeds zelf voorzien.

Later dit jaar zou dus een bèta gelanceerd worden die kwalitatief nog beter zou zijn dan de alpha en om dat doel te bereiken kiest men voor de hulp van crowdfunding. Backers worden voor hun centjes beloond met gratis speeluren, stickers, een custom mousepad en meer, afhankelijk van hoeveel er precies gedoneerd wordt.

Wij hopen binnenkort ook al eens aan de slag te kunnen met Pixelstellar om jullie daar vervolgens de resultaten van mee te geven.