Games op een Game Boy spelen terwijl ze daar helemaal niet voor bedoeld zijn is cool, vooral dan om naar te kijken want effectief spelen is niet echt een aanrader omdat het vaak gewoon niet goed werkt. Dat geldt ook voor PlayerUnknown's Battlegrounds. Een modder wist de game naar zijn Game Boy Color te streamen. Dat streamen valt op zich al niet mee, laat staan dat je de game zelf effectief goed kan spelen. Er is zelfs geen knop die je toelaat om te herladen. Maar goed, het is PUBG op een Game Boy en dat is dus cool. Zeg dat ik het gezegd heb.